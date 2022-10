Presidente do TRE-BA acredita em segundo turno tranquilo no estado

A dois dias do segundo turno das eleições, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Roberto Maynard Frank, deu coletiva de imprensa na sede do órgão, no CAB nesta sexta, 28.

Foram abordados o que o eleitor deve fazer neste domingo, 30, além dos temas segurança e insinuações de fraude no pleito, feitas por Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados.

O efetivo da Polícia Militar nas ruas da Bahia será de 29 mil agentes, 10 a mais do que no último pleito, em 2020, quando 19 mil estiveram nas ruas.

No entanto, Frank assegura que o estado tem histórico de paz no período. "Aqui temos um ambiente de tranquilidade, por conta de todos os santos, do Senhor do Bonfim e da própria formação do baiano", justifica o presidente do TRE-BA.

Ao ser perguntado sobre declarações que colocavam em dúvida, por exemplo, a credibilidade das urnas eletrônicas, Frank disse repudiar tais insinuações, mas sem citar nomes.

“A urna eletrônica é o xodó da Justiça Eleitoral, símbolo de sucesso festejado mundialmente. Viabiliza a efetivação de um pleito eleitoral em um país de dimensões continentais em poucas horas. É segura e auditável”, disse.

O presidente do TRE-BA disse que os militares são bem-vindos a participar dos trâmites eleitorais, como auditoria, mas evitou comentar sobre a não entrega do relatório de militares que descarta fraude no primeiro turno, segundo a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. O documento foi pedido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) há mais de duas semanas.

“Eu não posso responder sobre um relatório que não foi entregue e que não será direcionado ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia”, justificou.