PRF reforça fiscalização nas rodovias baianas para o 2º turno

Com o objetivo de garantir a segurança nas rodovias baianas e coibir crimes eleitorais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a segunda fase da Operação Eleições 2022. A ação vai acontecer até o domingo, 30.

Conforme a polícia, assim como no primeiro turno, a fiscalização será reforça em todo o estado durante o período. A expectativa é que haja um aumento significativo no fluxo de veículos nas rodovias federais que cortam a Bahia.

Por conta disso, a PRF vai realizar ações simultâneas para potencializar a fiscalização e garantir a segurança do direito ao voto, a fluidez no trânsito das rodovias federais e o combate aos mais diversos crimes, principalmente os tipificados como eleitorais: boca de urna, corrupção, transporte irregular de eleitores, compra de votos, derrame de propaganda, entre outros.

Entre as ações, a polícia destacou as rondas nas rodovias, o posicionamento das viaturas ao longo das vias mais movimentadas, além do patrulhamento preventivo, para coibir irregularidades no trânsito, como as infrações relacionadas ao transporte irregular de passageiros, embriaguez ao volante e ultrapassagens indevidas. Agentes do Grupo de Educação para o Trânsito também vão promover ações educativas com os motoristas que estarão se dirigindo aos domicílios eleitorais.

Ainda de acordo com a PRF, as ações serão realizadas em parceria com outros órgãos e serão monitoradas em tempo real por meio do Centro de Comando e Controle Nacional, na Sede Nacional em Brasília. Além disso, contarão com o apoio de gabinetes de crise mobilizados no âmbito de todas as unidades regionais.

Denúncia

Uma das novidades da operação é que os cidadãos podem denunciar crimes eleitorais através do aplicativo PRF Brasil. Outra forma de reportar é por meio do número 191. No primeiro turno, a PRF foi responsável pelo flagrante de 8% dos crimes eleitorais no Brasil, que ainda apreenderam mais de R$5 milhões no período.