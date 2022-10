PSOL e Rede planejam ações para fortalecer campanha de Lula e Jerônimo

A federação formada pelos partidos PSOL e Rede Sustentabilidade promete realizar neste final de semana, em Salvador, ações de mobilização para fortalecer as campanhas de Lula e Bolsonaro e "derrotar o bolsonarismo e o avanço do nazifascimo no Brasil", como informado em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 27.

O "calendário de lutas" do segundo turno tem início nesta sexta-feira, 28. Entre 10h e 13h, militantes dos dois paridos farão o "rolêzinho" e o "adesivaço" em estações de metrô da capital baiana. Já 21h tem mobilização no Largo de Dinha, no Rio Vermelho, para acompanhar o debate da Rede Globo. No sábado, 29, às 9h, a ação de "adesivaço" acontece em Itapuã. À tarde, às 15h, tem "bloquinhos da juventude com Lula".

O cientista social Kleber Rosa (PSOL), que concorreu ao governo do estado no primeiro turno, destaca a importância da militância para ampliar a mobilização contra a "extrema direita" na reta final das eleições.

"Nossa militância vai promover diversos atos em toda a Bahia para reafirmar que o país não aguenta mais Bolsonaro, não aguenta mais continuar no mapa da fome, não suporta mais esse desgoverno que todos os dias ataca os direitos dos trabalhadores e que não possui nenhum compromisso com as famílias mais pobres do nosso país".