PT expulsa 11 em Pernambuco por não aceitarem aliança com PSB

O esforço do PT para construir palanques fortes no maior número de estados causa reflexos na estrutura interna do partido. Em Pernambuco, a aliança com o PSB afastou alguns militantes, inclusive a pré-candidata ao governo, líder das pesquisas, Marília Arraes, neta de Miguel Arraes, que tem 29% das intenções de voto.

Marília se filiou ao Solidariedade para concorrer nas eleições, mas manteve seu apoio ao ex-presidente Lula, uma vez que o novo partido integra a base de apoio à candidatura do ex-presidente no pleito nacional. Mas, a divisão da militância custou caro para alguns petistas.

Como o PT apoia Danilo Cabral (PSB), que tem apenas 10% nas pesquisas, onze militantes petistas foram expulsos pela direção do partido em Pernambuco por não apoiarem o pessebista para o governo do estado. Todos foram eleitos pelo PT ou ocupam cargos na estrutura partidária. A maioria apoia a ex-petista Marília Arraes, mas há quem tenha declarado apoio a pré-candidatos de outros partidos, como o União Brasil.

Estão na lista de expulsão prefeitos, vereadores e líderes de diretórios municipais. Os nomes só serão confirmados pela Presidência do PT em Pernambuco depois que forem comunicados oficialmente pelo partido. O senador Humberto Costa (PT-PE), que não participa diretamente das decisões do diretório estadual, afirmou que o PT tomou a decisão de fazer uma aliança com o PSB em Pernambuco e que os que discordarem da orientação podem se afastar ou se desfiliar.

"Fica complicado as pessoas estarem no partido, mas defendendo uma posição que não é a do PT e usando o nome da sigla. Todos são livres para defender quem quiser, mas quem é do partido deve seguir as diretrizes do partido", afirmou.

O secretário geral do PT em Pernambuco, Sérgio Goiana, lembrou que a deliberação do partido pelo apoio a Cabral ocorreu em maio passado, com a formalização da aliança com o PSB no estado. A partir disso, acrescentou, todos os que detém mandatos ou cargos na estrutura partidária devem seguir a decisão majoritária.

"Não importa se é A ou B, todos devem seguir o que foi decidido pela maioria. A regra do jogo é essa. Não se trata de caça às bruxas", afirmou. Goiana afirmou que os 11 expulsos manifestaram publicamente apoio a outros pré-candidatos ao governo de Pernambuco e foram notificados para rever suas posições, mas não voltaram atrás.