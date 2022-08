Roma ataca ACM Neto após entrevista: "Expressão de muita arrogância"

O candidato ao governo da Bahia, João Roma (PL) respondeu às declarações do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (UB) que, em entrevista ao jornal Tribuna da Bahia, disse que o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) teria somente votos de um nicho e que o pleito no estado seria plebiscitário.



“Que ele é rico todo mundo sabe, eu só não sabia que ele já tinha comprado a opinião do povo baiano. Essa é uma expressão de muita arrogância, de querer justamente determinar a vontade das pessoas aqui na Bahia", disse o ex-ministro da Cidadania, em entrevista concedida à Rádio Salvador FM na manhã desta segunda-feira, 1º.

Roma, que além de ser postulante ao cargo de governador, também é deputado federal, disse que o propósito de sua caminhada é muito claro. "Nossa caminhada não é contra ninguém, nossa caminhada é, sim, para libertar a Bahia”, alegou.

O ex-ministro da Cidadania disse que tanto ACM Neto quanto Jerônimo Rodrigues (PT) utilizam as estruturas da Prefeitura de Salvador e do Governo do Estado, respectivamente, para forçar apoios às suas candidaturas. Opinião semelhante tem o candidato a deputado federal, André Porciuncula (PL), que foi além e disse enxergar o ex-prefeito como alguém próximo da esquerda. “O sonho de ACM Neto é ser perdoado e aceito pelo extrema-esquerda”, disse Porciuncula.

Em encontro com o próprio João Roma e a candidata ao Senado pelo grupo, Raíssa Soares (PL), na última sexta-feira, 29, Porciuncula disse enxergar que seu grupo cada vez mais representa uma bandeira do povo baiano. “Mostra que estamos coesos em prol da eleição do presidente Bolsonaro, a fim de mudanças reais para a Bahia”, disse o ex-secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura.

Oposição ao PT

Ainda na entrevista de segunda-feira, Roma disse que trocar a gestão do PT pela de ACM Neto é trocar "seis por meia dúzia". "Faço oposição ao PT na Bahia e no Brasil, diferente de ACM Neto que, por conveniência, busca tangenciar, dialogar e enganar o eleitor. Ele não consegue abrir a boca com medo de desagradar", opinou.

Ao ser questionado sobre a política para a segurança pública, Roma disse que dará respaldo para a atuação das forças policiais de maneira que o "bandido não se crie na Bahia e parta a mil do estado". "A polícia tem que ser respeitada. Se o estado tem um monopólio é o monopólio da utilização da força. E só quem pode fazer isso são as forças policiais constituídas. A gente não pode falar do futuro das pessoas se a gente não tiver segurança pública garantida", disse Roma.