Roma diz que dobradinha com Bolsonaro reforça orgulho pelo Brasil

Anunciado oficialmente candidato a governador da Bahia na convenção estadual do PL nesta sexta-feira, 22, em evento na Avenida Juracy Magalhães, João Roma marcou presença na convenção nacional do partido, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, neste domingo (24).



O evento oficializou Jair Bolsonaro como candidato à reeleição à Presidência da República e também teve as presenças da candidata ao Senado pela sigla, Raíssa Soares, além de quadros de outros estados.

“Chegamos aqui ao Maracanãzinho para a convenção que vai levar o presidente Bolsonaro à reeleição, para que todos nós continuemos a ter orgulho dessa bandeira verde e amarela e também para colocar a Bahia de mãos dadas com o Brasil”, disse João Roma.

O candidato a governador da Bahia disse, na convenção do PL no Rio de Janeiro, que o Brasil com o presidente Bolsonaro “deu oportunidade a cada filho de Deus poder melhorar de vida, com um Brasil unido”.

Entre os quadros bolsonaristas de outros estados presentes no evento e que tiveram contato com João Roma, estavam dois ex-ministros: Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul, e Tarcízio de Freitas, de São Paulo, que comandaram, respectivamente, as pastas da Agricultura e da Infraestrutura. “João Roma representa os baianos, representa o agro da Bahia e do Brasil", disse Tereza Cristina, que nestas eleições concorrerá ao Senado pelo seu estado. Tarcízio de Freitas, por sua vez, enxerga que, se for eleito governador de São Paulo, pretende fazer o estado do Sudeste trabalhar em parceria com a Bahia.

Deputado federal pela Bahia e ex-ministro da Cidadania no governo Bolsonaro, Roma idealizou o Auxílio Brasil, programa que sucedeu o Bolsa Família e que terá acréscimo de R$ 200 a partir de agosto, mudando o valor mensal para R$ 600 até o final do ano.