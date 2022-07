Roma diz que médicos tomam calote de terceirizadas do governo

O candidato a governador da Bahia, ex-ministro da Cidadania e deputado federal, João Roma (PL), atacou a gestão do petista Rui Costa ao declarar que é preciso dar um basta na disparidade entre a realidade enfrentada pelo cidadão baiano e a propaganda exibida pela gestão do PT no estado.

"Tem que parar com essa enganação do governo que fica fazendo propaganda e não melhora a vida das pessoas", afirmou Roma em entrevista à Rádio Canabrava, de Ribeira do Pombal, nesta quinta-feira, 28.

O ex-ministro da Cidadania pontuou pontuou que a segurança pública da cidade, a saúde e a educação estão em situação caótica, o que tem atrapalhando a vida dos baianos.

"O médico hoje na Bahia passa até quatro meses sem receber salário, pois é obrigado a emitir nota fiscal, aí muda o gestor do centro hospitalar e ele toma um birro (calote)", descreveu o candidato a governador.

"O Governo do Estado não dá nenhum respaldo ao profissional de medicina e os técnicos de enfermagem ficam atendendo as pessoas em um sofrimento danado e também não têm reconhecimento de nada. Ele é tratado à margem do processo, mas é quem pega pesado no batente", apontou.



Roma afirmou ainda que a expectativa é de que, com o início do período eleitoral, os baianos conheçam o seu trabalho para a implantação do Auxílio Brasil, que de acordo com o ex-ministro beneficia 2,3 milhões de pessoas no estado.

Ele também destacou que uma mudança de verdade não será possível com os principais adversários, referindo-se aos pré-candidatos do PT, Jerônimo Rodrigues, e do União Brasil, ACM Neto. Roma apontou que ambos representam gestões que pesam a mão nos impostos e acabam, assim, tirando competitividade da Bahia e afastando investimentos.

"Não adianta trocar PT para colocar ACM Neto. Jerônimo e ACM Neto são mais do mesmo. Nós precisamos de uma mudança que realmente transforme a Bahia. Para que a gente possa, diferente deles que têm a mão pesada pra cobrar impostos, baixar os impostos como Bolsonaro baixou", exemplificou o candidato do PL.