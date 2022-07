Roma troca convenção de candidatura para o Rio Vermelho

O ex-ministro da Cidadania e pré-candidato a governador da Bahia, João Roma (PL) informou, neste sábado, 16, a mudança do local onde acontecerá sua convenção partidária, que irá oficializar sua candidatura ao Palácio de Ondina.

O evento que será na próxima sexta-feira, 22, aconteceria, inicialmente, no Subúrbio de Salvador. Agora o ato irá acontecer na Avenida Juracy Magalhães, 1338 (Antiga Guebor, antes do mercado do Rio Vermelho).

“Diante do grande número de pessoas que estão se mobilizando para vir dos interiores, a organização do nosso evento indicou que fizéssemos em um ponto mais perto do centro de Salvador, mais próximo também da rodoviária para que possamos receber o máximo de patriotas engajados em fazer esse dia ainda mais especial”, justificou Roma, em uma publicação no Instagram.