Rui Costa fala em 'eleição polarizada' e crê em renovação do Congresso

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), falou na manhã desta segunda-feira, 20, em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM (103.9), sobre o que espera para as eleições nacionais deste ano. Ele afirmou que crê em uma eleição "polarizada", ou seja, concentrada na disputa entre o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sem abertura para outros candidatos, em especial a chamada "terceira via".

"Acho que esse ano teremos uma eleição bastante polarizada entre dois projetos muito distintos no Brasil. De um lado, tem o atual presidente da República, o Centrão e seus aliados nos estados, como na Bahia, que ajudaram Bolsonaro a vender a refinaria [Landulpho Alves]. De outro lado, está o que eu diria que é a esperança do povo brasileiro e que se materializa nas intenções de voto do ex-presidente Lula", comentou.

"Se hoje a Bahia tem uma das gasolinas mais caras, é porque o Bolsonaro e os aliados deles na Bahia, que ocupam os cargos federais, e que votaram e votam em tudo que ele tira e quer fazer no país", acrescentou, em uma alfinetada aos adversários.

O chefe do executivo estadual, que deixa o cargo no final do ano, disse ainda acreditar em uma renovação do Congresso Nacional junto com um eventual novo mandato de Lula para ajudá-lo em sua governabilidade e chamou a atual legislatura de "uma das piores da história".



"Eu acho que vai ficando cada vez mais claro para a população que além de colocar ele [Lula] na presidência, é preciso mudar este congresso que, para mim, é um dos piores da história da República, junto com o presidente, e que a gente precisa dar condições ao próximo presidente de governar o país. O atual congresso capitulou o orçamento, capitulou o exercício de governo, então ninguém conseguirá governar. E eu tenho convicção de que o povo está decidido a dar as condições ao Lula de governar, para isso, votando em deputados, senadores e governadores que possam ajudá-lo a governar o país, e não a ficar nessa permanente chantagem e pressão que nós vemos no Brasil desde que tiraram Dilma", finalizou.

