Secretário de segurança defende limitar armas de fogo nas eleições

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia quer restringir o uso de armas de fogo no dia das eleições deste ano. A proposta foi apresentada nesta quinta-feira, 21, em reunião no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que também contou com representantes das Forças Armadas.

O objetivo da iniciativa é evitar ataques à democracia, incluindo vandalismo contra urnas, intimidação de eleitores, intolerância política e outros delitos. No dia da votação, apenas integrantes de forças de segurança municipais, estaduais e federais, além do Exército, Marinha e Aeronáutica, poderiam portar armas, como já fazem no dia a dia.

O encontro foi presidido pelo presidente do TRE/BA, desembargador Roberto Frank, com integrantes da SSP (Polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros), representantes de forças federais e municipais, o comandante da 6a Região Militar, do 2° Distrito Naval e da Aeronáutica.

"Atuaremos com força máxima, com todo o efetivo possível para garantir uma eleição tranquila, assegurando, a cada cidadão, o direito de votar em quem quiser. O cidadão é livre", enfatizou o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino.

Ele acrescentou ainda que limitar o porte de arma de fogo para os integrantes de forças de segurança vai prevenir possíveis crimes antes, durante o voto e também, após o resultado do pleito, nos locais das possíveis comemorações.

O presidente do TRE, desembargador Roberto Maynard Frank, salientou a sua preocupação com o pleito deste ano. "Queremos uma eleição limpa. O ambiente que vem sendo criado, com a grande polarização, nos preocupa", finalizou.