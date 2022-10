Segundo turno termina com 24 crimes eleitorais e 32 pessoas conduzidas

Trinta e duas pessoas foram conduzidas e 24 crimes eleitorais foram contabilizados no domingo, 30, durante a segunda etapa da Operação Eleições na Bahia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), no total, durante os dois turnos do processo eleitoral, 102 delitos eleitorais e relacionados ao processo foram flagrados.

Entre às 7h e às 19h do domingo, unidades das Polícias Militar e Civil computaram 32 conduções por unidades, 22 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e uma via de fato.

Já os crimes eleitorais foram registrados 23 transgressões, sendo seis violações de voto, cinco bocas de urna, cinco propagandas de partidos ou candidatos, dois transportes irregulares de eleitores, um uso de alto falantes ou carreata, duas recusas de instruções da Justiça Eleitoral, além de prejuízos ao trabalho eleitoral e impedimento do exercício do processo eleitoral.

No total, somados os dois turnos, 102 crimes eleitorais e outros delitos relacionados ao processo eleitoral foram anotados e realizadas 106 conduções, cinco flagrantes, 91 TCOs.

Operação Eleições

Mais de 34 mil profissionais das forças de Segurança Pública atuaram em toda a Bahia realizaram ações para garantir o direito a votos dos eleitores baianos. A tecnologia também foi aliada durante o pleito, observado de perto pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Centro de Operações e Inteligência (COI), no COI.

O CICC também acompanhou 16 ocorrências por falta de energia em locais de votação, na capital e no interior do estado.