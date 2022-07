Sem Datena, Bolsonaro deixa apoio ao Senado por SP em aberto

O presidente Jair Bolsonaro deixou em aberto quem vai apoiar ao Senado por São Paulo nas eleições de outubro. Na sexta-feira, 8, durante ida a uma pizzaria com Carla Zambelli (PL-SP) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Bolsonaro disse que ainda não decidiu sobre quem vai ser o candidato a apoiar.

Bolsonaro citou Carla Zambelli, o ex-ministro da Ciência Marcos Pontes e o deputado Marcos Feliciano como possíveis apoiados. A eleição ao Senado no maior colégio eleitoral do Brasil está em aberto depois que o líder das pesquisas e pretenso nome de Bolsonaro, o apresentador José Luiz Datena, desistiu da disputa.

Datena estudava compor uma chapa com o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que disputará o Palácio dos Bandeirantes. A desistência do jornalista abriu a disputa entre bolsonaristas pela vaga na chapa.

O presidente, inclusive, já tinha declarado que o apresentador teria o apoio na disputa eleitoral.