'Temos um candidato preparado', afirma Wagner sobre Jerônimo

Presente na convenção que oficializou a chapa governista, encabeçada por Jerônimo Rodrigues (PT), como candidato a governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB) como vice e Otto Alencar (PSD) para o Senado, o senador Jaques Wagner (PT), afirmou que confia na vitória do "Time de Lula" nas eleições deste ano.

“Nós vamos ganhar a eleição, temos tudo para ganhar a eleição porque temos um candidato preparado e temos mais do que tudo, temos vocês, a militância e todos os partidos que saíram dos quatro cantos da Bahia”, afirmou.

Wagner destacou ainda que a experiência de Jerônimo na gestão, após ser secretário de Educação da Bahia, o habilita a fazer um grande trabalho à frente do executivo.

“Jerônimo trabalhou no governo federal e foi durante oito anos secretário de Rui Costa. Jerônimo, talvez nem todo mundo saiba, foi quem que coordenou os dois programas de governo de Rui, 2014 e 2018. É a cara de um baiano como nós todos aqui, é um cara de família simples que com seu esforço chegou até ser professor da universidade. É um pregador da paz, da família, do progresso e do emprego. Foi isso que Luiz Inácio Lula da Silva ensinou a nós todos que estamos aqui”, disse.

Wagner ressaltou ainda que assim como na sua primeira eleição, e na de Rui Costa, nas quais os dois não eram conhecidos até se candidatarem, Jerônimo também será eleito.

“Mais uma vez vamos repetir a história. Eu, em 2006, não era conhecido, Rui em 2014 não era conhecido, Jerônimo 2022 ainda não é conhecido, mas a gente precisa construir uma história na Bahia de alguém que é uma surpresa, é uma surpresa que se consolida como um grande governador".