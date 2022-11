TRE-BA reabre cadastro eleitoral nesta terça

Com o fim do processo eleitoral, diversos serviços voltam a ser oferecidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) a partir desta terça-feira, 8, por meio dos canais virtuais da Justiça Eleitoral, cartórios e postos de atendimento.



O acesso aos serviços de cadastro para alistamento de eleitores, atualização e regularização de títulos estarão disponíveis em todo o estado e o eleitor que priorizar o atendimento remoto poderá acessar o Título Net no site do TRE-BA. Pelo sistema, é possível requerer a emissão da primeira via do documento, solicitar transferência de domicílio eleitoral (mudar a cidade onde vota), verificar débitos, alterar dados, mudar para seções acessíveis e solicitar revisão para regularizar inscrições que estejam canceladas.

As orientações podem ser obtidas por meio do Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor (NAVE). Para tirar dúvidas, o cidadão poderá falar com atendentes pela central telefônica 71 3373-7000. Pelo mesmo número, cadastrado na agenda do celular, é possível receber orientações via aplicativo WhatsApp, com o Chatbot Maia.

Atendimento presencial

Quem optar pelo atendimento presencial, poderá se dirigir aos cartórios eleitorais em suas cidades. Os endereços dos cartórios eleitorais do interior podem ser consultados no site do Regional em: Eleitor e eleições > Eleitor > Serviços, horários e locais.

De acordo com a Seção de Atenção ao Cliente (SEACLI) do TRE-BA, o serviço presencial acontecerá preferencialmente por agendamento, seguindo horários disponibilizados por cada zona eleitoral. O link para agendamento já está disponível através do site do TRE-BA, menu ‘Eleitor e Eleições’ - Serviços Online - Agendamento de Atendimento Presencial.