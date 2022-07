TRE-BA realiza atendimento ao eleitor na Abadef até esta quarta

Até esta quarta-feira, 27, das 8h às 14h, o projeto “TRE em Todo Lugar” faz uma ação especial com foco na transferência temporária de eleitores para seções acessíveis. O atendimento itinerante do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) acontece na sede da Associação Baiana de Deficientes Físicos (Abadef). As pessoas atendidas são os eleitores com deficiência e/ou mobilidade reduzida que não tenham solicitado a mudança até o prazo de 4 de maio, véspera do fechamento do cadastro eleitoral.

A iniciativa do TRE-BA ocorre por meio da Comissão de Acessibilidade do Regional, presidida pela desembargadora eleitoral e ouvidora Zandra Parada, com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Salvador (Comped) e da Abadef.

Para Silvanete Brandão, presidente do Comped e da Abadef esta ação é muito importante porque ajuda a dar dignidade e respeito ao cidadão que tem alguma deficiência e/ou mobilidade reduzida a exercer o seu papel de cidadão como eleitor.

“Quando fizemos a proposta ao TRE-BA para esse atendimento, pensamos no quanto é complicada a acessibilidade para o eleitor que tem alguma deficiência. Estamos tendo uma boa adesão, tanto de deficientes visuais quanto de deficientes físicos. Todo ano eleitoral recebemos muitas denúncias de gente que chega na seção e não consegue votar porque o local que ela vota não está em um lugar acessível”.

De acordo com a gestora, as principais reclamações são por causa dos locais em que muitas seções eleitorais ficam e não tem a opção do elevador para o cidadão que tem alguma dificuldade de locomoção acessar. Além disso, segundo ela, outra fonte constante de reclamação é o pré-conceito e falta de conhecimento dos mesários em lidar com pessoas com deficiência.

“O deficiente visual, por exemplo, precisa ser guiado até a cabine de votação. É preciso que o mesário mostre a esse cidadão onde a urna está para que ele possa votar”, apontou Brandão, que disse que estão em conversa com o TRE-BA para que seja possibilitado aos mesários um treinamento específico para o atendimento de eleitores com deficiência e/ou mobilidade reduzida.

Segundo o TRE-BA, objetivo da ação na Associação é promover a participação plena de eleitores que não estão inscritos em seções acessíveis nas eleições deste ano. O Tribunal explica que caso a pessoa com deficiência e/ou mobilidade reduzida não consiga comparecer na Abadef até esta quarta, basta procurar qualquer cartório eleitoral até o dia 18 de agosto e solicitar a mudança para uma seção acessível.

Dentre os serviços que estão sendo oferecidos na Associação, estão a consulta do cadastro e da seção eleitoral, verificação da situação do título de eleitor, além de outras solicitações disponibilizadas pelos cartórios eleitorais. Para realizar o atendimento, as pessoas devem apresentar um documento oficial com foto. Vale lembrar que, para solicitar a transferência temporária para seção acessível, é necessário estar em situação regular com a Justiça Eleitoral.

A Abadef atua desde 1980 pelos direitos e inclusão das pessoas com deficiência. A sede da Associação está localizada na Av. 7 de Setembro, nº 281, no Centro de Salvador.