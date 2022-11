TRE-PR vê irregularidades nas contas de campanha de Moro

O TRE do Paraná identificou uma série de falhas e inconsistências na prestação de contas do senador eleito Sergio Moro (União Brasil). Conforme o documento, o ex-juiz deixou de apresentar à Justiça Eleitoral comprovantes de gastos feitos e a identificação correta de doadores de campanha.

"Foram detectadas receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, impossibilitando a aferição da identidade dos doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem do recurso recebido, podendo caracterizar o recurso como de origem não identificada, devendo ser apresentada prova adicional da origem dos recursos", diz trecho do parecer.

A campanha de Moro arrecadou R$ 5,1 milhões, a maior porcentagem dos recursos são do fundo partidário. O maior gasto de campanha de Moro foi com um escritório de advocacia, que recebeu R$ 800 mil. Já com serviço de táxi aéreo o ex-juiz teve a segunda maior despesa (R$ 426 mil).

O TRE-PR apontou problemas relativos a falta do comprovante de devolução de sobras de campanha à direção partidária. As contas de Moro demonstram que sobraram R$ 646, mas não estão anexados os extratos completos para verificação dos gastos pela equipe técnica da Justiça Eleitoral.

"Foram detectadas divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019", concluíram os técnicos do TRE-PR.