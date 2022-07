TSE e universidades federais lançam vídeo para esclarecer eleitores

Nesta segunda-feira, 18, universidades e institutos federais de ensino lançaram o primeiro vídeo da campanha por “eleições livres, seguras e com todo respeito à democracia”. A iniciativa é fruto de um acordo de cooperação assinado pelas instituições de ensino e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no final de junho.

Confira o vídeo:

null Reprodução | Youtube

O documento é assinado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), além do presidente do TSE, ministro Edson Fachin.

As universidades e os institutos federais iniciam a campanha com o objetivo de auxiliar na divulgação de informações e esclarecimentos de dúvidas comuns aos eleitores durante o período eleitoral e mitigar o compartilhamento de fake news. Além disso, incentivar o voto entre os grupos não obrigatórios, como jovens com idade entre 16 e 18 anos e idosos, e a participação dos brasileiros como mesários voluntários.

A campanha estará disponível nos sites institucionais e nas redes sociais da Andifes, do Conif, das universidades federais e dos institutos federais até o término do período eleitoral, seguindo um cronograma de postagens e divulgação de informações ao longo das semanas, e sempre em consonância e respeito às regras da Justiça Eleitoral.