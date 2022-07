UP oficializa Leonardo Péricles como candidato a presidente

A quase dois meses das eleições, convenções partidárias nacionais e estaduais tem oficializado candidaturas à Presidência da República e ao Governo do Estado, respectivamente. Uma delas foi a do técnico em eletrônica Leonardo Péricles, neste domingo, 24, durante a convenção nacional do partido do qual ele faz parte, a Unidade Popular (UP).



O evento aconteceu em Natal e também oficializou a vice na chapa presidencial, a dentista Samara Martins, que mora na capital potiguar há quase dez anos. Tanto Leonardo quando Samara são mineiros.

Esta será a primeira candidatura presidencial da UP. O partido foi registrado em 2019 e nas eleições de 2020 foi a sigla com o maior percentual de candidatos negros, 70%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).