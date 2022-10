'Vitória para Lula com certeza', diz eleitora em festa no Rio Vermelho

Animação não falta no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, no início da noite deste domingo, 30. A região é conhecido como reduto de eleitores do Partido dos Trabalhadores (PT) e entrou em comemoração durante a apuração de votos das eleições 2022.

"Sempre venho para cá, porque é o melhor das atrações. Sou nascida e criada aqui no Rio Vermelho. Espero que Lula ganhe e volte os tempos de antigamente, que a gente possa fazer a nossa vida na sociedade do bem, nossa vida social tranquila como era antes", disse Erica Brito, que estava reunida com os amigos no bairro.

A eleitora Vanessa Nedia comentou sobre a expetativa do resultado das eleições e deseja a vitória do candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Vim no primeiro turno, estou vindo agora no segundo turno. Aqui é o reduto de quem realmente pensa no futuro, em Lula, com 13, todos que estão aqui pensam da mesma forma. É vitória para Lula com certeza, acordei hoje com essa fé, com essa crença que a gente vai para frente e hoje é o dia da virada", disse.

Um trio também marca território em frente ao largo, com eleitores vestidos de vermelho, comemorando e cantando músicas do partido petista.

A eleitora Erica Brito com seus amigos durante a festa do largo | Foto: Amanda Souza | Ag. A Tarde