Zé Dirceu está em Salvador para ajudar na campanha de Josias Gomes

O ex-ministro José Dirceu encontra-se em Salvador, hospedado na casa do ex-secretário de Desenvolvimento Rural do Estado e deputado federal Josias Gomes.

Neste sábado, 16, Dirceu reuniu-se, com antigos companheiros de partido a exemplo do ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, e do ex-presidente do PT Bahia Everaldo Anunciação.

Segundo o chefe de gabinete do deputado estadual Jacó (PT), Ivan Alex, que esteve no encontro, Dirceu veio à Bahia para ajudar na campanha à reeleição de Josias.

Também passaram pela reunião em que a política dominou a conversa o secretário do Setorial Interreligioso Nacional do PT, Gutierres Barbosa, a coordenadora executiva da CDA, Camila Batista, a secretária estadual de Economia Solidária do PT, Anne Guiomar Silva, e o ativista lgbt Rafael Pedral.