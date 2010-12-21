Menu
POLÍTICA

Estudantes protestam contra reajuste dos parlamentares

Agencia Estado

Por Agencia Estado

21/12/2010 - 13:45 h

Cerca de 200 estudantes estiveram hoje no Congresso Nacional para protestar contra o aumento de 61,83% no salário dos parlamentares, aprovado por eles próprios. O decreto legislativo fixando o mesmo reajuste para presidente da República, vice-presidente e ministros de Estado foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União (DOU) e passará a vigorar a partir do dia 1.º de janeiro.

Os estudantes tentaram entrar no Congresso pela Chapelaria, mas foram impedidos pelos seguranças. Depois, buscaram invadir a rampa do prédio, porém também foram barrados. Eles, então, ocuparam o espelho dágua, em frente ao prédio, e mais adiante, no gramado, desenharam com o próprio corpo um grande cifrão, a fim de marcar o fim do protesto.

