Execução de projeto cultural é investigado em Dias D’Ávila

Siga o A TARDE no Google

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) instaurou um inquérito civil para apurar supostas irregularidades na execução do projeto cultural “Cinema para Todos”, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura de Dias d’Ávila, Região Metropolitana de Salvador.

A ação foi financiada com verbas federais oriundas da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022). A portaria foi autorizada pelo promotor de Justiça Fernando Gaburri, titular da 4ª Promotoria de Justiça do município.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Inquérito

De acordo com o despacho, o procedimento anterior foi convertido em inquérito para permitir a ampliação das investigações, o aprofundamento da análise do caso e a complementação da coleta de provas.

O foco da apuração do Ministério Público é verificar a legalidade e a regularidade na aplicação dos recursos repassados pela União. Criada com o objetivo de mitigar os impactos econômicos da pandemia de Covid-19 no setor cultural, a Lei Paulo Gustavo destinou mais de R$ 734 mil ao município de Dias d’Ávila.

O montante deveria ser aplicado no fomento de editais, apoio a produtores locais e projetos de audiovisual, incluindo o cinema itinerante.

Desdobramentos

Com a continuidade das diligências e a requisição de novos documentos e informações, o MP-BA vai avaliar o cumprimento das metas do projeto e a destinação final das verbas.

Concluída esta etapa de instrução, a promotoria deve decidir pelo arquivamento do caso ou pela adoção de medidas administrativas e judiciais cabíveis.