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DILIGÊNCIAS

Execução de projeto cultural é investigado em Dias D’Ávila

Ação teria sido financiada com verbas federais oriundas da Lei Paulo Gustavo

Rodrigo Tardio
Por
Imagem ilustrativa da imagem Execução de projeto cultural é investigado em Dias D’Ávila
Foto: Divulgação

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) instaurou um inquérito civil para apurar supostas irregularidades na execução do projeto cultural “Cinema para Todos”, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura de Dias d’Ávila, Região Metropolitana de Salvador.

A ação foi financiada com verbas federais oriundas da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022). A portaria foi autorizada pelo promotor de Justiça Fernando Gaburri, titular da 4ª Promotoria de Justiça do município.

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Inquérito

De acordo com o despacho, o procedimento anterior foi convertido em inquérito para permitir a ampliação das investigações, o aprofundamento da análise do caso e a complementação da coleta de provas.

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O foco da apuração do Ministério Público é verificar a legalidade e a regularidade na aplicação dos recursos repassados pela União. Criada com o objetivo de mitigar os impactos econômicos da pandemia de Covid-19 no setor cultural, a Lei Paulo Gustavo destinou mais de R$ 734 mil ao município de Dias d’Ávila.

O montante deveria ser aplicado no fomento de editais, apoio a produtores locais e projetos de audiovisual, incluindo o cinema itinerante.

Desdobramentos

Com a continuidade das diligências e a requisição de novos documentos e informações, o MP-BA vai avaliar o cumprimento das metas do projeto e a destinação final das verbas.

Concluída esta etapa de instrução, a promotoria deve decidir pelo arquivamento do caso ou pela adoção de medidas administrativas e judiciais cabíveis.

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Tags

auditório e fiscalização Cinema para Todos irregularidades financeiras Lei Paulo Gustavo Ministério Público da Bahia projetos culturais

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