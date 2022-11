Flordelis começa a ser julgada hoje pelo assassinato do marido

A pastora e ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza, cassada ano passado, começa a ser julgada nesta segunda-feira, 7, por envolvimento na morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, assassinado a tiros, na porta de casa, em 2019. Ela foi expulsa do PSD em agosto de 2021.

Flordelis é acusada de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.

Além da ex-deputada federal, quatro familiares serão julgados. Marzy Teixeira da Silva, filha adotiva, e Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica, são acusadas de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada.

Rayane dos Santos Oliveira, filha de Simone e neta de Flordelis, é acusada de homicídio triplamente qualificado e associação criminosa armada, e André Luiz de Oliveira, filho adotivo de Flordelis, responde por uso de documento falso e associação criminosa armada.

Outras quatro pessoas já foram condenadas pela Justiça por participação no caso.

O crime

Além de marido, Anderson do Carmo era visto como o grande organizador da intensa rotina da pastora e deputada federal Flordelis. O casal tinha 55 filhos. Em 16 de junho de 2019, após uma noite romântica, Anderson foi executado a tiros na porta de casa.

Na época, ela disse que o marido havia sido vítima de assaltantes, mas a versão não convenceu a Justiça.