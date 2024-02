"Fui escolhido de véspera", diz Bruno sobre vice | A TARDE

Com o cenário da chapa indefinido, o prefeito e pré-candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), falou sobre o fim do Carnaval e eleições, em coletiva de imprensa na noite desta terça-feira, 13, no Camarote Brahma.

Ao ser perguntado sobre quem poderá compor sua chapa na disputa eleitoral de 2024, Bruno preferiu falar do dia em que foi escolhido como vice de ACM Neto (União Brasil)

"Eu dou sempre o meu exemplo. Eu fui escolhido vice em 2016, no dia 4 de agosto, às 22h. A convenção era no dia 5, às 10h", disse.

Bruno elogiou sua vice, Ana Paula Matos (PDT), e disse que seu grupo está unido. "Eu tenho certeza que, quem quer que seja o vice do nosso grupo, com os apoios que nós temos, com os partidos que nos apoiam, com outros que estão vindo, será um nome forte", conclui Bruno.