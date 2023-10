General Heleno nega ter sido consultado por Bolsonaro sobre golpe

O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e general Augusto Heleno afirmou que nunca foi consultado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a possibilidade de um golpe militar após a derrota do então chefe do Executivo nas eleições de 2022.

A declaração de Heleno acontece depois da divulgação da delação do tenente-coronel Mauro Cid, que revelava uma suposta reunião de Bolsonaro com chefes das Forças Armadas e ministros da ala militar para discutir detalhes de uma minuta golpista de intervenção.

"Não, não. Nunca houve essa conversa no governo do presidente Bolsonaro. Desde o início ele falou que ia jogar nas quatro linhas e nunca houve essa conversa", declarou o general à coluna de Bela Megale, do jornal O Globo.

O ex-ministro negou ainda ter ouvido relatos de outros militares que tenham sido consultados. Questionado sobre como enxerga a delação premiada do ex-ajudante de ordens, Heleno se esquivou e disse não estar preocupado.

"Eu não tenho que ver nada. Eu já estou em casa, cuidando dos meus pintos, das minhas galinhas, dos meus... Não estou, não estou, não estou mais preocupado com isso", completou o ex-ministro.

Segundo relatos de Mauro Cid, Bolsonaro teria se reunido com chefes das Forças Armadas e também com o ex-assessor de Assuntos Internacionais da Presidência, Filipe Martins, onde recebeu a minuta de decreto para convocar novas eleições, que incluía prisão de adversários.