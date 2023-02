Governo indica nomes para novo conselho da Petrobras

O governo federal, através do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, indicou a lista de indicados para compor o conselho de administração da Petrobras. As indicações foram feitas na segunda-feira, 27. Após as indicações, os nomes passarão por avaliação de comitê interno que analisa currículos e eventuais vedações e conflitos.

Como membros do conselho foram indicados o presidente da Petrobras Jean Paul Prates; Carlos Eduardo Turchetto Santos; Vitor Eduardo de Almeida Saback; Eugênio Tiago Chagas Cordeiro e Teixeira e Wagner Granja Victer. Já o indicado para a presidência do conselho é o atual secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Pietro Adamo Sampaio Mendes.

>> Fazenda anuncia reoneração de combustíveis em R$ 28,9 bilhões

>> Solução dos preços dos combustíveis está na mudança do PPI, diz FUP

Desses, o presidente da Petrobras, o ex-senador Jean Paul Prates, já faz parte do conselho, após tomar posse no dia 26 de janeiro, mesmo dia em que sua nomeação para a presidência da estatal foi aprovada pelo conselho atual.

Além das indicações de escolha livre, o governo também indicou membros independentes do conselho, selecionados em lista elaborada por uma empresa especializada. São eles Sergio Machado Rezende e Suzana Kahn Ribeiro.

Apesar da indicação já ter sido feita, o conselho de administração será renovado apenas na assembleia geral ordinária de acionistas, prevista para abril. Os atuais seis integrantes que o governo tem direito a indicar foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).