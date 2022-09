Homem nega marmita à mulher que disse ser eleitora de Lula; VÍDEO

Um vídeo divulgado nas redes sociais no sábado, 10, mostra um homem negando uma marmita para uma mulher que declarou voto para Lula (PT), candidato à Presidência da República. (Veja vídeo abaixo)

"Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. A senhora peça para o Lula agora, beleza?", diz o homem após questionar em quem a mulher vai votar para presidente nas eleições deste ano, Jair Bolsonaro (PL) ou Lula (PT).

As imagens foram gravadas pelo próprio homem após uma entrega de alimentos na casa de uma moradora da cidade, no Jardim Bonfiglioli.

O vídeo mostra que a moradora ainda perguntou se o homem estava falando a verdade, e ele confirma: “Verdade, sério. ‘Tá’ bom, gente? Aqui não vem mais marmita, ela vai pedir pro Lula, ‘tá’ bom?”

Após o vídeo viralizar, Lula utilizou o seu perfil no Twitter para criticar a atitude do apoiador de Bolsonaro: “"A fome é culpa da falta de compromisso de quem governa o País. Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade. Minha solidariedade com essa senhora e sua família".

null Reprodução | Redes Sociais