Homens e mulheres terão salários iguais

Dados do IBGE mostram que as mulheres, em média, ganham 77,7% do salário dos homens apesar da população feminina ter um nível educacional mais alto. Com isso, o governo Lula quis consolidar novas regras para tentar garantir a igualdade em um novo projeto proposto ao Congresso pelo Executivo. O texto da lei prevê multa ou regresso de concessão fiscal a empresas em que houver desigualdade salarial por causa de gênero.