"Infelizmente a oposição se desesperou", cutuca Jerônimo após votar

Ao votar no colégio Luiz Viana, em Brotas, neste domingo, 30, o candidato ao governo da Bahia pelo PT, Jerônimo Rodrigues, afirmou que o eleitor baiano tem atitude de responsabilidade com a democracia brasileira. Ele afirmou que a volta de Lula representa a volta de emprego, comida na mesa e melhor educação.

"A Bahia não está pedindo voto a Lula por submissão, é um reconhecimento, gratidão ao que Lula e PT fizeram pelo Brasil", disse Jerônimo.

Ele afirmou ainda que os apoios recebidos de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, movimentos sociais, mostram gratidão ao que os governos do PT fizeram pelo estado.

"Fizemos estradas, hospitais, educação, e vamos querer continuar cuidando da Bahia. A expectativa nossa é a expectativa de aumentar os votos para Lula presidente. É um compromisso nosso de garantir uma votação para reconhecer o que Wagner e Rui, na condição de governadores, fizeram pela Bahia. Temos a plena certeza do nosso papel, da humildade que temos que ter. Mando um recado ao povo da Bahia: vá votar, vote certo, e, acima de tudo, temos até 17h", afirmou.

"Hoje, ao sair daqui, vou acompanhar Rui Costa na Liberdade, depois meu vice-governador Geraldo Júnior, o senador Otto está votando neste momento em Rui Barbosa, o senador Jaques vai nos acompanhar. Depois vamos acompanhar o processo, ficar de olho e, no final do dia, como fizemos no primeiro turno, irei para Ondina acompanhar a apuração com Rui, nossas famílias, amigos, e depois, sim, fazer uma coletiva e celebrar a vitória do Brasil e da Bahia", contou Jerônimo.

Ele afirma ainda que o sentimento é de "fizemos a nossa parte" durante o processo eleitoral seguindo a Constituição. Segundo ele, a campanha adversária não fez o mesmo.

"Infelizmente a oposição se desesperou e tem atitudes que não combinam com o jogo da política. Fizemos tudo o que poderíamos fazer e o povo da Bahia está reconhecendo isso". "O coração está aqui a mil, quer dizer, a 13 mil, para poder acompanhar e celebrar com o povo a nossa vitória no final do dia", disse o candidato.