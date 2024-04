Irmão de Bolsonaro vira réu por homofobia e ameaça | A TARDE

O irmão mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Angelo Bolsonaro, de 70 anos, virou réu neste mês pelo crime de homofobia e ameaça contra um funcionário de um supermercado no interior de São Paulo.

A informação foi revelada nesta sexta-feira, 29, pela Folha de São Paulo. Em depoimento à Polícia Civil, Angelo reconheceu o ato, mas negou ter utilizado expressões discriminatórias.

O caso ocorreu em agosto de 2023, em Eldorado (SP). Alex de Oliveira, que na época tinha 17 anos, disse em depoimento à polícia que deu um tapinha no ombro de uma colega de trabalho. Na sequência, Angelo teria dito a ela: “Ele bateu em você? Além de usar brinco, com certeza é viadinho e não dá pra falar nada que qualquer coisa já é racismo”.

Segundo Oliveira, semanas depois, Angelo teria empurrado um carrinho contra ele e dito “puta que pariu”. O funcionário teria respondido e o irmão do ex-presidente retrucado, chamando-o de "arrombado" e dizendo que se quisesse, poderiam "resolver lá fora" e "sair no soco".

No depoimento, Angelo afirmou ter havido uma discussão por mau atendimento, mas negou as falas preconceituosas. No entanto, em janeiro deste ano, o Ministério Público paulista o denunciou pelas ofensas homofóbicas e por ameaça, mas descartou a acusação por injúria racial.



De acordo com a Folha, três trabalhadoras do supermercado foram ouvidas pela polícia e confirmaram a confusão, enquanto uma delas citou especificamente a frase dita por Angelo..