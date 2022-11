Janja prepara grande show com artistas para posse de Lula

Três representantes do governo de transição que foram indicados pela futura primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, estiveram no Congresso para discutir os preparativos da cerimônia de posse. O encontro ocorreu na sexta-feira, 11.

Janja, que é responsável pela cerimônia que acontece no dia 1º de janeiro de 2023, planeja um grande show para marcar a posse do marido, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O evento deve acontecer na Praça dos Três Poderes, que fica entre Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal.

Artistas que apoiaram Lula durante a companha presidencial devem fazer parte do espetáculo. Janja e sua equipe chegaram a pensar na mudança de horário, inicialmente marcada para às 15h do primeiro dia do ano. O intuito era adiantar para o turno da manhã, não só o show, como todos os atos da posse. Mas o evento deve acontecer mesmo no horário já previsto.