Jerônimo e Jaques Wagner vistoriam tramo 3 do metrô de Salvador

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), fez a vistoria das obras do tramo 3 da Linha do Metrô de Salvador, no trecho que conecta a capital baiana com Lauro de Freitas, na Região Metropolitana. A visita feita neste domingo, 5, teve a participação do senador baiano Jaques Wagner (PT). O tramo 3 entrará em fase de testes ainda este mês, a partir do dia 17.

As obras estão localizadas entre os quilômetros 616 e 622 da BR-324. Uma nova estação, a de Águas Claras, será integrada ao novo Terminal Rodoviário de Salvador, que será construído em Campinas de Pirajá.

“Estou visitando o Metrô para conhecer o projeto de implantação do Tramo 3 e a ampliação de serviços”, disse Jerônimo Rodrigues.

A obra tem orçamento de R$ 700 milhões e a previsão de conclusão está para este ano, segundo o senador Jaques Wagner. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur) está no comando da execução da nova linha do sistema metroviário.

“O domingo começou bem cedinho por aqui, junto com o governador Jerônimo. Fomos visitar as construções do Tramo III do Metrô e do novo Terminal Rodoviário de Salvador, dois equipamentos que as obras seguem a todo vapor para serem entregues ainda este ano”, destacou o senador baiano.

O Sistema Metroviário de Salvador é operado pela CCR Metrô Bahia e atualmente é formado por duas linhas, com 33 quilômetros de extensão, 20 estações, 8 terminais de integração com ônibus, frota de 40 trens. O total de 400 mil passageiros são transportados por dia, segundo dados da administradora do metrô.

