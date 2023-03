Jerônimo Rodrigues prevê diálogo com federação União Brasil e PP

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) disse qual postura pretende adotar diante da possibilidade de formação da federação União Brasil com o PP, que pode resultar na formação de uma mega bancada de 108 deputados no âmbito nacional. A declaração foi dada nesta quarta-feira, 8, em coletiva após a abertura da Feira Março Mulher, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Com relação ao cenário político na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), caso a federação seja concretizada, o governador disse que o objetivo é seguir com o diálogo que garanta a manutenção da sua base e a aprovação de projetos que considera importantes para a população baiana.

“Em relação a unificação, fusão, federação, seja qual for a situação, vou trabalhar para manter minha base na Assembleia. Para manter os nomes que já tenho e os que podem votar em projetos de interesse para a Bahia. E assim tenho caminhado, de janeiro até hoje, a exemplo da conversa que tive com o PP. E eles [os parlamentares] também terão liberdade e propor algo que não esteja em nosso alinhamento. Vou saber dialogar com os partidos da oposição. Eles terão um governador que vai ouvir. E aquilo que entrar em questão de emenda, farei os cálculos junto aos recursos do Estado”, disse.

Pela lei das federações partidárias, os partidos têm até o dia 31 de maio para que possam se juntar em 2023. As federações ainda são obrigadas a atuar de forma unitária durante os quatro anos após as eleições, no âmbito federal, estadual e municipal.