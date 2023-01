Jerônimo se reunirá com governadores em Brasília

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), se reuniu remotamente com governadores de todos os estados do Brasil para discutir e procurar soluções para conter e impedir novos ataques, como o que aconteceu na tarde de domingo, 8, nas sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Durante acompanhamento do envio das tropas da Polícia Militar, com 70 policiais, para a capital federal, o chefe do executivo baiano voltou a repudiar a "atitude covarde e antidemocrática" dos bolsonaristas e se solidarizou com as instituições afetadas.

"Nós definimos que nesta segunda-feira, 9, às 18h, nós estaremos em Brasília com uma reunião com os três poderes, para manifestar, presencialmente, o nosso repúdio ao acontecido, a nossa solidariedade as instituições, e tirarmos dali a postura firme para continuar fortalecendo a nossa democracia. A democracia não vai ser destruída no nosso país", disse o governador.

Antes disso, Jerônimo deve se reunir com o secretário Marcelo Werner e os comandos das polícias Civil e Militar, na sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP), para discutir estratégias.

"Pela manhã, nós estaremos reunidos com a SSP, com todo o comando da Polícia Militar e Polícia Civil. Estaremos acompanhando todos os seus acontecimentos, de Brasília, porque daremos o acompanhamento necessário a tropa que está indo, mas também estaremos de olho aqui na Bahia, para que nada disso aconteça a aqui no nosso estado".

null Gov