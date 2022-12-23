BARRADA
Jovem Pan é vetada de participar da cobertura da posse de Lula
Espaço onde a emissora se posicionaria na Esplanada foi cedido à EBC
Por Da Redação
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A Jovem Pan foi barrada e não poderá transmitir a posse de Lula no dia 1º de Brasília. A decisão foi tomada após reunião entre a equipe de transição e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC).
Segundo o jornalista Tiago Vasconcelos, do “Diário do Poder”, a Jovem Pan, conhecida por seus posicionamentos contrários ao petista, ficou de fora do 'pool' de emissoras oficiais que transmitirão a posse.
Ela se posicionaria em um local na Esplanada e produziria as imagens por conta própria. Entretanto, o espaço onde ficaria a emissora foi cedido para a EBC.
O espaço da Esplanada dos Ministérios é dividido entre as diversas emissoras do pool, cada uma delas seus equipamentos e equipes jornalísticas, que se integram em uma transmissão única.
A EBC foi fundada durante o governo do PT e era conhecida como a “TV Lula”. A posse é transmitida em pool de emissoras desde Fernando Collor, em 1990.
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