Kiki Bispo nega insatisfação de colegas com nova presidência do UB | A TARDE

Líder do União Brasil na Câmara Municipal de Salvador (CMS), o vereador Kiki Bispo negou qualquer tipo de insatisfação entre os correligionários após a escolha do novo presidente da sigla na capital baiana: o deputado estadual Luciano Simões.



“Eu participei da escolha, inclusive, não vi nenhuma resistência, muito pelo contrário. Estamos extremamente esperançosos”, disse ao portal A TARDE, nesta segunda-feira, 23.

O parlamentar ainda defendeu a jovialidade e a disponibilidade de Simões para comandar o processo eleitoral no ano que vem, visto que o cargo abre espaço para que o novo chefe faça a coordenação política do partido.

“Eu acho que o deputado Luciano Simões Filho é um deputado da nova geração, um deputado jovem e idealista”, ressaltou.

Apesar do prefeito Bruno Reis (UB) não falar abertamente sobre uma eventual reeleição, o líder do governo na CMS afirma que a entrada de Simões consolida a possível recondução de Reis ao Palácio Thomé de Souza.

“[Ele] está extremamente comprometido com o fortalecimento do partido, com a reeleição do nosso prefeito Bruno Reis. Ele tem essa missão de atrair novos quadros e fortalecer a nossa base partidária”, contou.

Kiki Bispo ainda projeta que a meta da sigla é eleger dez vereadores em 2024, atualmente, a Casa conta com seis edis do UB.

“Acredito que nós vamos no ano que vem, fazer uma grande bancada de vereadores, fruto desse trabalho que já se iniciou”, concluiu.