Luciano Huck posa com Simone Tebet e afirma estar "na mesma direção"

O apresentador Luciano Huck se posicionou politicamente nesta sexta-feira, 28, ao postar uma foto com a senadora Simone Tebet, que anunciou apoio à candidatura de Lula no segundo turno após ficar em 3º lugar no 1º turno.

Ele não citou o nome do petista, mas disse que possui posicionamento alinhado ao de Tebet.

"Remando na mesma direção. Pela democracia e por um Brasil mais afetivo e eficiente", escreveu Huck.

Na quinta-feira, 27, Huck afirmou estar orgulhoso da esposa, Angélica, ao comentar uma publicação declarando votar em Lula.

"Domingo deixou de ser sobre um partido, deixou de ser sobre um candidato. É sobre o futuro que deixaremos para nossas crianças, nosso povo e nossa terra. É sobre a defesa da democracia e o resgatar do melhor em nós. Por isso o meu voto é 13".