Lula chamar Temer de golpista não muda posição do MDB, diz colunista

Durante o último debate, na Globo, nesta sexta-feira, 28, o ex-presidente Lula (PT) referiu-se ao ex-presidente Michel Temer (MDB) como golpista ao dizer que o ex-vice de Dilma tinha dado apoio a Bolsonaro.

"Ele [Bolsonaro] recebeu o governo de um golpista chamado Michel Temer, do qual ele ajudou a derrubar a [ex-presidente] Dilma [Rousseff]", disse Lula.

A fala do petista mobilizou as redes sociais, mas não altera a decisão do próprio MDB, que liberou os filiados a decidir quem apoiar no segundo turno após a aposta da sigla ao Planalto ficar em terceiro lugar.

Vale pontuar que Simone Tebet declarou apoio a Lula e, inclusive, já gravou materiais para a campanha do ex-presidente.

Segundo o colunista Fábio Zanini, a menção a Temer passou quase despercebida, pois Bolsonaro não rebateu e perdeu, inclusive, a oportunidade de alegar o apoio de Tebet a Lula.

Após o debate, Lula afirmou que a declaração contra Temer não atrapalha suas alianças.

"Eu não tenho o MDB me apoiando como um todo e tem muita gente do MDB apoiando. O apoio da Simone a mim e um apoio pessoal dela, da candidatura dela", disse.

Ele afirmou ainda que segue convicto de que Dilma sofreu, sim, um golpe e disse que Temer pode não gostar, mas o apoio de Tebet não tem ligação com ele.

"Ela está aqui por conta da campanha dela. É que ela virou uma personalidade importante, uma mulher que participou ativamente na política. Eu acho que isso não cria problema nenhum", disse.

Michel Temer, por sua vez, considerou a declaração de Lula "deselegante" e disse que não foi ele quem "derrubou" o governo de Dilma, mas sim o Congresso.

"Na verdade, o que aconteceu no Brasil foi um ‘golpe de sorte’, pois recuperamos o país da maior recessão da sua história. Lula deverá perder preciosos votos daqueles que constataram a sua deselegância e inoportunidade política", disse.