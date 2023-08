Lula faz tratamento para aliviar dores no quadril em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu entrada, na manhã deste domingo, 23, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar das fortes dores nos quadris que tem sentido.

De acordo com o colunista, o mandatário do Brasil está sob cuidados do seu médico, Roberto Kalil, e foi submetido a uma infiltração, procedimento dedicado a aliviar fortes dores.

A expectativa é que o presidente saia do hospital hoje mesmo e retorne a Brasília para cumprir agendas. Neste domingo, Lula ainda deve cumprir agenda em São Bernardo do Campo, onde participa da a cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Segundo a coluna, o último check up de Lula foi realizado em novembro passado, duas semanas após vencer a eleição presidencial. Em fevereiro Lula foi a unidade médica de Brasília para se submeter a uma ressonância magnética por causa desse mesmo quadro.