Lula planeja se afastar de Brasília por uma semana

Em meio às negociações para entrada do Centrão no governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está planejando ficar fora de Brasília por uma semana, enquanto articula a distribuição dos cargos. As informações são da coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Conforme as apurações do colunista, a partir da próxima sexta-feira, 4, o presidente deve iniciar uma agenda no Amazonas. Em seguida, o petista cumprirá os compromissos oficiais no Pará e depois no Rio de Janeiro, onde fará estadia até sexta, 11.

A expectativa é de que o mandatário defina a reforma ministerial da gestão, que deve abrigar o Progressistas e Republicanos no primeiro escalão do governo.