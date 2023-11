Lula veta trecho sobre marco temporal e sanciona novas regras | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou, nesta sexta-feira, 20, trecho de um projeto de lei que estabelecia a promulgação da Constituição, em outubro de 1988, como marco temporal para demarcação de terras indígenas. No entanto, o chefe do executivo sancionou trechos da proposta, aprovada pelo Congresso Nacional em setembro, que definem regras das demarcações.

"Vetei hoje vários artigos do Projeto de Lei 2903/2023, ao lado da ministra Sonia Guajajara e dos ministros Alexandre Padilha e Jorge Messias, de acordo com a decisão do Supremo sobre o tema. Vamos dialogar e seguir trabalhando para que tenhamos, como temos hoje, segurança jurídica e também para termos respeito aos direitos dos povos originários", disse o presidente.



O anúncio do veto foi feito nas redes sociais. Entre os trechos que Lula sancionou, estão:

- a previsão de que o processo de demarcação será público e com atos "amplamente divulgados" e divulgados para consulta online;

- a previsão de que qualquer cidadão pode ter acesso às informações relativas a demarcações de terras indígenas, inclusive estudos, laudos, conclusões e argumentações;

- informações orais citadas no processo de demarcação terão efeito de prova quando apresentadas em audiências públicas ou registradas em áudio e vídeo, com a devida transcrição;

- direito das partes interessadas no processo de receber tradução oral ou escrito da língua indígena para o português e vice e versa, por tradutor nomeado pela Funai;

Já entre os trechos vetados estão os que previam a possibilidade de cultivo de produtos transgênicos e de atividade garimpeira em terras indígenas. Também foi vetado, segundo o integrante do governo, um ponto que possibilitaria a construção de rodovias em áreas indígenas.