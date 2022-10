Mesa Redonda com Andrei Roman, da AtlasIntel

Após o primeiro turno das eleições do último domingo, 2, foi confirmada a realização de segundo turno para a eleição presidencial e em 12 estados.

Na Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil) disputam a preferência do eleitor e buscam recompor suas bases políticas para conquistar o Palácio de Ondina.

Com a confirmação da vantagem eleitoral para o petista nas urnas, com Jerônimo tendo ficado a 0,5% de se eleger já no primeiro turno, questionamentos foram levantados em relação às pesquisas efetuadas ao longo da corrida eleitoral deste ano, pois não captaram com precisão o avanço do ex-secretário de Educação.

O único instituto que foi capaz de traduzir os dados e antecipar o resultado das urnas foi o Atlasintel, em parceria com o jornal A TARDE.

Para falar deste cenário, o CEO da Atlasintel, Andrei Roman, e o cientista político, Claudio André de Souza, participam de live promovida pelo Grupo A TARDE com os repórteres da editoria de política, Dante Nascimento e Lucas Franco. A mesa redonda terá mediação de Laís Rocha.

