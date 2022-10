Ministro de Bolsonaro se arrepende de falar sobre inserções em rádios

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que se arrependeu profundamente de ter dado a entrevista coletiva onde denunciou que rádios não estavam retransmitindo inserções da campanha de Bolsonaro (PL).

Segundo a colunista Mônica Bergamo, Faria admite que houve falha do partido, e pontua que queria que o Tribunal Superior Eleitoral desse a Bolsonaro o mesmo número de inserções, que supostamente estaria desigual.

Ele pontuou ainda que o problema foi descoberto a pouco tempo do dia da eleição e iniciou diálogo com o TSE sobre o assunto. Faria percebeu o tamanho do problema quando surgiram os pedidos de adiamento das eleições por bolsonaristas.

"A falha era do partido, que percebeu o problema tardiamente, e não do tribunal. Como havia pouco tempo para o TSE fazer uma investigação mais aprofundada, eu iniciei um diálogo com o tribunal em torno do assunto".

"Eu fiquei imediatamente contra tudo isso. Fui o primeiro a repudiar", disse Faria.

"Me arrependi profundamente de ter participado daquela entrevista coletiva. Se eu soubesse que iria escalar, eu não teria entrado no assunto", afirmou o ministro.