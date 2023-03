Moro diz que cobrar impostos sobre exportação é 'estupidez'

O senador Sergio Moro (União Brasil) resolveu fazer comentário sobre a economia do país, com críticas ao governo Lula (PT). Para o parlamentar, a solução para o crescimento do país passa pelo fim dos impostos sobre a exportação, em especial com relação ao petróleo. A afirmação foi feita nesta quinta-feira, 9, em publicação nas redes sociais.

“Cobrar impostos sobre exportação é estupidez, pois reduz a competitividade dos produtos brasileiros no exterior. Sou contra esse precedente perigoso de querer taxar exportação de petróleo. Quem será a próxima vítima da voracidade fiscal petista?”, disse o senador.

Cobrar impostos sobre exportação é estupidez, pois reduz a competitividade dos produtos brasileiros no exterior. Sou contra esse precedente perigoso de querer taxar exportação de petróleo. Quem será a próxima vítima da voracidade fiscal petista? — Sergio Moro (@SF_Moro) March 9, 2023

O questionamento ocorre no momento de retomada dos impostos federais sobre os combustíveis, que foi anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), como alternativa para o aumento da arrecadação do governo.

No entanto, a afirmação de Moro não foi bem recebida por críticos do nome do União Brasil no Senado. “Entende de tributário tanto o quanto entende do Estado Democrático de Direito, o Brasil está lascado contigo”, disse uma internauta no Twitter.

Entende de tributário tanto quanto entende do Estado Democrático de Direito, o Brasil tá lascado contigo — Lílian (@lilian_corado) March 9, 2023