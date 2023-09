No PSD, Eliziane e Angelo Coronel devem disputar presidência do Senado

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) vem investindo no lançamento do nome como a próxima presidente do Senado, com disputa interna no próprio partido, tendo Angelo Coronel (PSD-BA) como principal nome adversário.

O PSD se configura como maior partido do Senado, com 15 congressistas, e tem no comando da Casa. Rodrigo Pacheco (PSD-MG), reeleito em fevereiro deste ano para o 2º mandato.

A aposta do partido para a disputa da presidência da Casa em 2025, deve ser definida após a sigla organizar uma prévia interna no início de 2024. Desta forma, os congressistas vão ter tempo de planejar a campanha. As definições vão ser feitas pelo líder Otto Alencar (PSD-BA).

De acordo com Eliziane Gama, já conta com o apoio da maioria da bancada feminina, formada por 15 senadoras. Precisaria ainda de 41 votos para ser aprovada. Nenhuma mulher ocupou o comando do Congresso até os dias atuais. A disputa pela presidência do Senado em 2025 deve ser acirrada. Outros partidos importantes na Casa devem lançar concorrentes. Um deles é o MDB. O líder do partido, senador Eduardo Braga (AM), já afirmou que a sigla tem interesse em disputar a presidência da Casa Alta.

O MDB conta com Renan Calheiros (AL), que já foi presidente do Senado de 2005 a 2007 e de 2013 a 2017. Calheiros chegou a concorrer em 2019, mas retirou a candidatura após sessão cheia de tumulto e discussões.

Outro provável interessado é o União Brasil. O atual presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), foi presidente do Senado de 2019 a 2021. Alcolumbre mantém influência entre senadores. Durante a campanha de reeleição de Pacheco à presidência da Casa, Alcolumbre foi responsável articulação para a continuidade do política do PSD no cargo.