PF faz busca e apreensão contra vigilante suspeito de ameaçar Lula

Um vigilante suspeito de propagar imagens ameaçando o presidente Lula nas redes sociais foi alvo de mandado de busca e operação da Polícia Federal em Belém, no Pará, na manhã desta sexta-feira, 4. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Lula chega a Santarém, no Pará, na manhã desta sexta, para cumprir agenda oficial Por causa disso, a PF fez a operação contra o homem que ameaçou o presidente. Segundo a PF, a ação tem como foco evitar a possibilidade de um atentado contra o Chefe do Executivo brasileiro.

O vigilante tem porte de arma de fogo e usava as redes sociais para ameaçar Lula, informou a PF. Alvo da operação, ele ficará com tornozeleira eletrônica por dez dias e fica proibido de se aproximar de Alter do Chão, onde Lula estará hoje e no final de semana.