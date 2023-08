Políticos comemoram posse de Zanin no STF: 'vitória para o Brasil'

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar a cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin tomou posse nesta quinta-feira, 3, como ministro da Corte. O ato foi comemorado nas redes sociais pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que esteve presente na solenidade ao lado do mandatário do Brasil.

"Nesta tarde, acompanhei o presidente Lula na posse do novo ministro do STF, Cristiano Zanin. Desejo boa sorte e bom trabalho e que sua elevada qualidade profissional contribua para a defesa da nossa Constituição e para o fortalecimento contínuo da democracia brasileira", escreveu Costa no Twitter.

Outro baiano que também marcou presença na cerimônia foi o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que cumpre agenda na capital federal. Nas redes sociais, o gestor estadual elogiou o novo magistrado.

"O SFT, que é guardião da nossa Constituição, ganhou hoje um novo membro. Cristiano Zanin é exemplo de conhecimento jurídico e de luta por um judiciário imparcial. Ministro, sucesso na nova jornada, a democracia brasileira conta com a sua competência".

O líder do Governo no Senado, Jaques Wagner (PT) também comemorou a posse do novo ministro do STF. Para o senador baiano a entrada de Zanin na Suprema Corte "representa mais uma vitória para o Brasil".

"Minhas felicitações a Cristiano Zanin pela posse no Supremo Tribunal Federal. Um advogado com trajetória irretocável na defesa da lei e da Constituição. Seu equilíbrio, serenidade e senso de justiça representam mais uma vitória para o Brasil e para o estado democrático de direito!".

O presidente Lula, por sua vez, apenas postou uma foto com o magistrado após a cerimônia. Enquanto o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB) ressaltou as qualidades do jurista e o felicitou pelo novo cargo.

"Tomou posse hoje, como ministro do STF, o Dr Cristiano Zanin, jurista de verificado compromisso com a defesa do Estado Democrático de Direito no Brasil e de comprovado saber jurídico. Desejo sucesso ao ministro Zanin em sua honrosa empreitada, zelando pela integridade de nossa Constituição, “o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil”, como dizia Ulysses Guimarães".