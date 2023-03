Presidente do PSOL de Ilhéus, Jorge Luiz morre aos 60 anos

Um dos fundadores do PSOL Bahia e presidente do partido em Ilhéus, Jorge Luiz, morreu aos 60 anos, nesta quinta-feira, 9, por complicações de saúde decorrentes de um tumor na cabeça. A informação foi confirmada pela assessoria do PSOL.

O corpo de Jorge Luiz estava previsto para ser velado no SAF, em Vitória da Conquista. O sepultamento acontecerá às 16h, no Cemitério Reviver, em frente à entrada do Teotônio Vilela, em Ilhéus.

Em nota, o PSOL Bahia lamenta o falecimento de Jorge e envia condolências aos familiares, amigos e colegas de partido.