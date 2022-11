Presidente eleito do Brasil, Lula, recebido com aplausos na COP27

O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi recebido com aplausos por centenas de pessoas ao chegar nesta quarta-feira no pavilhão brasileiro da COP27.

Lula participa como convidado especial da presidência egípcia da conferência do clima da ONU. Ele deve discursar em um evento com a presença de governadores de estados brasileiros da região amazônica.

O pequeno pavilhão "Amazônia Legal", instalado na COP27 pelos nove estados brasileiros que pertencem à bacia amazônica, estava lotado uma hora e meia antes do início do evento.

O pavilhão não é o oficial do Estado brasileiro, que fica a poucos metros de distância, instalado pelo ministério do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro.

Ativistas, indígenas e muitos jornalistas estavam presentes para ouvir o primeiro discurso de Lula na conferência do clima, momento que gera grande expectativa na COP27.

No local estavam presentes a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva e as líderes indígenas Sônia Guajajara e Célia Xakriabá, todas eleitas deputadas federais nas eleições de outubro.

"O Brasil está de volta ao mundo para debater a questão climática", escreveu Lula em sua conta no Twitter, seis semanas antes da posse.