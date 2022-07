Procuradoria recomenda que WhatsApp só lance ‘Comunidades’ em 2023

A Procuradoria da República enviou um ofício ao WhatsApp intimando a empresa a não aumentar o número máximo de integrantes em seus grupos, nem lançar a nova funcionalidade ‘Comunidades’ antes da posse do novo presidente da República em 2023.

Segundo ao órgão, o aumento no número de integrantes nos grupos ou o lançamento das Comunidades - nova funcionalidade do aplicativo que permite a formação de megagrupos - vai em direção contrária às medidas de combate à desinformação e facilitaria a disseminação de boatos e notícias falsas.

O WhatsApp informou, no início do ano, que só implementaria as 'Comunidades' no Brasil após as eleições de outubro. O anúncio irritou o presidente Jair Bolsonaro (PL), que queria forçar a empresa a lançar a funcionalidade antes do pleito.

O mandatário aposta nas redes sociais e em aplicativos de mensagem para promover a sua candidatura à reeleição, lançando suspeitas infundadas sobre o sistema eleitoral. Nas eleições de 2018, o WhatsApp foi o principal veículo de desinformação política.

A Procuradoria deu um prazo de vinte dias úteis para um retorno da empresa. Caso ela não se pronuncie ou não acate a recomendação, uma ação civil pública poderá ser ajuizada.

Em nota, o WhatsApp afirmou: "Recebemos a recomendação do Ministério Público Federal sobre a data de lançamento de Comunidades no Brasil e valorizamos o contínuo diálogo e cooperação com as autoridades brasileiras. O WhatsApp seguirá avaliando de maneira cuidadosa e criteriosa o melhor momento para o lançamento dessa funcionalidade e apresentará sua resposta dentro do prazo estabelecido pela autoridade."